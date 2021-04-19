Навального перевели в больницу для осужденных

Политик Алексей Навальный Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия врачей медсанчасти №33 ФСИН решила перевести Алексея Навального из покровской ИК-2 в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН Владимирской области, сообщила пресс-служба управления.

Там отметили, что эта больница "в том числе специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами".

"В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", - говорится в пресс-релизе.

ИК-3 - колония строгого режима, она находится во Владимире. На сайте ГУФСИН говори тся, что "лимит наполнения ИК-3 - 1211 мест, включая туберкулезную больницу на 379 койко-мест и участок колонии-поселения на 25 мест".

Навальный, которому суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" на реальный с середины марта находится в покровской колонии. Ближе к концу марта его адвокаты стали сообщать, что он жалуется на здоровье: у него начались боли в спине и ноги стали терять чувствительность. 31 марта стало известно, что он объявил голодовку, требуя, чтобы к нему допустили гражданских врачей.

Требования пустить к Навальному российских и иностранных врачей выдвигали российские и иностранные политики, чиновники, общественные деятели. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что в случае смерти Навального для России "будут последствия".