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Навального перевели в больницу для осужденных

Навального перевели в больницу для осужденных
Политик Алексей Навальный
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия врачей медсанчасти №33 ФСИН решила перевести Алексея Навального из покровской ИК-2 в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН Владимирской области, сообщила пресс-служба управления.

Навальный попал в больницу

Там отметили, что эта больница "в том числе специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами".

"В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", - говорится в пресс-релизе.

ИК-3 - колония строгого режима, она находится во Владимире. На сайте ГУФСИН говори тся, что "лимит наполнения ИК-3 - 1211 мест, включая туберкулезную больницу на 379 койко-мест и участок колонии-поселения на 25 мест".

Навальный, которому суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" на реальный с середины марта находится в покровской колонии. Ближе к концу марта его адвокаты стали сообщать, что он жалуется на здоровье: у него начались боли в спине и ноги стали терять чувствительность. 31 марта стало известно, что он объявил голодовку, требуя, чтобы к нему допустили гражданских врачей.

Требования пустить к Навальному российских и иностранных врачей выдвигали российские и иностранные политики, чиновники, общественные деятели. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что в случае смерти Навального для России "будут последствия".

Суд над Алексеем Навальным

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Алексей Навальный ФСИН Владимирская область ИК-2 Покров

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