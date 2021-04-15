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ОАК сообщила о начале серийных поставок самолета МС-21 в 2022 году

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") подтвердило информацию о переносе начала серийных поставок пассажирских самолетов МС-21 на 2022 год.

"Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Поставки первым авиакомпаниям планируются в 2022 году", - сообщили журналистам в пресс-службе ОАК.

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На темпы реализации проекта повлияли "торговые ограничения", пояснили в ОАК, в первую очередь они коснулись поставки материалов для производства композитного крыла. Речь идет об американских санкциях в отношении компании "Аэрокомпозит" (входит в ОАК), из-за которых в 2019 году поставки композитов для МС-21 попали под запрет. Также повлияли "новые правила на получение экспортных лицензий для зарубежных партнеров программы", заявили в корпорации.

О том, что выход в серию МС-21 может быть отложен на 2022 год, в интервью телеканалу RT в феврале сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. При этом еще в мае прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что поставки начнутся в 2021-м.

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил накануне, что, несмотря на решение проблемы с композитами (их поставщиком после санкций был выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга"), российскому авиапрому предстоит импортозаместить до 40% бортового оборудования МС-21.

Первым эксплуатантом МС-21 должен был стать "Аэрофлот" еще в начале 2020 года: такой срок обозначен в контракте, подписанным авиакомпанией и "Ростехом" в 2018 году. По контракту лизинговая "дочка" "Авиакапитал-Сервис" должна поставить "Аэрофлоту" в 12-летний лизинг 50 самолетов МС-21.

ОАК Ростех МС-21 Юрий Борисов США

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