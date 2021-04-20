РКН проверит утечку личных данных с сайта в поддержку Навального

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор проверит обстоятельства утечки персональных данных граждан на сайте free.navalny.com, виновным грозит штраф до 100 тысяч рублей, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"В связи с подтверждением 16 апреля факта утечки персональных данных граждан, проголосовавших на сайте free.navalny.com, Роскомнадзор проведет соответствующую проверку. Произошедшая утечка личных данных граждан обладает признаками правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных, административный штраф до 100 тыс. рублей)", - говорится в сообщении ведомства.

Там напомнили "о непосредственной ответственности лиц и организаций, собирающих персональные данные граждан, за своевременное принятие должных мер по их защите".

Ранее соратники Навального анонсировали весеннюю акцию протеста, желающие присоединиться к ней могли зарегистрироваться на сайте мероприятия. 16 апреля стало известно об утечке базы данных с электронными адресами пользователей.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Иван Жданов заявил в соцсетях, что "слитая" информация - "это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных".

Глава сети штабов Навального Леонид Волков отметил, что утечка базы электронных адресов связана с действиями бывшего сотрудника ФБК. "У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать почтовые логи сервера", - сказал Волков в эфире канала "Навальный Live". По его словам, в фонде после увольнения сотрудника не учли, что у него остался доступ к логам почты. Волков принес извинения за произошедшее, но не уточнил имени и должности этого сотрудника.

Между тем, в соцсетях и СМИ появилась информация, что людям, чьи электронные адреса "утекли", стали приходить письма, содержащие их персональные данные (ФИО, дату рождения, адрес регистрации) и угрозу следующее письмо отправить работодателю.