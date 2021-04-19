В "слитой" базе сторонников Навального оказались их личные данные

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - База данных зарегистрировавшихся на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая попала в руки неизвестных, содержит персональные данные, следует из сообщения телеканала "Дождь".

Ранее соратники Навального анонсировали весеннюю акцию протеста, желающие присоединиться к ней могли зарегистрироваться на сайте мероприятия. 16 апреля стало известно об утечке базы данных с электронными адресами пользователей.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) Иван Жданов заявил, что "слитая" информация — "это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных".

Однако, по сообщению "Дождя" людям, которые зарегистрировались на митинг, в ночь на 19 апреля пришло еще одно письмо от тех, кто получил доступ к базе. В нем говорится, что слова Жданова — это обман. "В качестве доказательства в письме содержатся личные данные", - отмечает телеканал. Так корреспондент "Дождя" получил письмо со своей датой рождения, ФИО и адресом регистрации. "Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель", — говорится в письме.

Виноват бывший сотрудник

Соратник Навального Леонид Волков заявил, что утечка базы электронных адресов сторонников Алексея Навального связана с действиями бывшего сотрудника ФБК. "У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать почтовые логи сервера", - сказал Волков в эфире канала "Навальный Live".

По его словам, в фонде после увольнения сотрудника не учли, что у него остался доступ к логам почты. Волков принес извинения за произошедшее, но не уточнил имени и должности этого сотрудника.