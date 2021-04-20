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Прокуроры Москвы попросят суд ликвидировать ФБК и штабы Навального

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы намерена добиваться в судебном порядке ликвидации и запрета деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК - признан иностранным агентом в РФ) и штабов оппозиционера Алексея Навального.

Прокуратура Москвы "считает необходимым в судебном порядке добиваться ликвидации и запрета деятельности некоммерческих организаций "ФБК", "ФЗПГ" (Фонд защиты прав граждан, признан в РФ иноагентом - ИФ) и движения "Штабы Навального", заявили в надзорном ведомстве во вторник.

В прокуратуре заверили, что в представленных суду материалах "содержатся исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность", они "дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов" к насилию, экстремизму, массовым беспорядкам, "путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами".

В надзорном ведомстве подчеркнули, что подконтрольные Навальному организации координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивные деятельность в отношении России.

Как утверждается, их фактическими целями "является создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария "цветной революции".

Как сообщалось, 26 апреля Мосгорсуд начнет рассматривать иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими ФБК и штабов Навального. Процесс пройдет в закрытом режиме, так как поступившие в суд материалы имеют гриф "секретно".

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован Навальным в сентябре 2011 года. Организация занималась антикоррупционными расследованиями. Фонд, как утверждают в его руководстве, финансируется за счет пожертвований. В 2018 году ФБК получил от подписчиков 58 млн рублей.

Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября после того, как в ходе проверки столичное управление ведомства выявило несколько денежных траншей, поступивших в ФБК из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования.

Летом 2020 года Навальный объявил о ликвидации фонда как юридического лица, и переносе его на другое юридическое наименование. Новое формальное наименование - некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ). Штабы Навального существуют в большинстве регионов РФ.

Между тем, 25 декабря 2020 года пресс-служба Минюста сообщила, что она внесла "ФЗПГ" в реестр НКО-иноагентов вместе с благотворительным фондом "Свеча" и красноярской организацией "Мы против СПИД". Одновременно там проинформировали, что ФБК и Челябинскому региональному диабетическому общественному движению "ВМЕСТЕ" отказано в исключении из этого реестра.

Новость дополняется

ФБК Алексей Навальный Москва ФЗПГ

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