Володин предложил запретить иностранное гражданство помощникам депутатов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить помощникам депутатов иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Он добавил, что это решение уже по сути принято.

"Мы здесь проявим солидарность всех фракций, внесем такие поправки, которые введут запрет для помощников депутатов как штатных, так и на общественных началах. У нас такое решение принято. Что мы в отношении себя ничего не предлагаем? Поэтому давайте мы хотя бы действие закона, который принимается в отношении госслужащих, муниципальных служащих распространим на действие наших помощников", - сказал он.

По его словам, "правильно будет" внести соответствующие изменения в закон "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ" (3-ФЗ).

20 апреля Дума приняла в третьем чтении законопроект № 1065287-7 о запрете иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иное право на постоянное проживание на территории иностранного государства для ряда государственных и муниципальных служащих, военных и дипломатов. Законопроект в палату внес президент Владимир Путин во исполнение обновленной Конституции.

Ранее иметь иностранное гражданство было запрещено чиновникам правительства, депутатам Госдумы, сенаторам, судьям, прокурорам и некоторым другим чиновникам.

Новый закон вносит изменения в 25 федеральных законов. Теперь запрет на иностранное гражданство и вид на жительство распространится на военных, Росгвардию, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, военную прокуратуру и следствие. Оно будет разрешено только солдатам, матросам, сержантам и старшинам, служащим по контракту.

Кроме того, запрет коснется и государственной гражданской службы, в том числе дипломатической, госохраны, таможни, СКР, органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, а также муниципальной службы.

Запрет распространится на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты, председателя Банка России и его заместителей, губернаторов, чрезвычайных и полномочных послов в иностранном государстве и постпредов России при международных организациях и различных омбудсменов, в том числе региональных, членов ОНК.

Также под запрет попадут заместители губернаторов, депутаты региональных законодательных (представительных) органов государственной власти, председатели и члены избирательных комиссий; главы муниципальных образований, главы местных администраций; муниципальные депутаты, руководители и аудиторы региональных контрольно-счетных органов и чиновники муниципальных образований.

Также и члены региональных общественных наблюдательных комиссий за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания не смогут иметь второе гражданство.

Запрет коснется и должности капитана морского порта и должностей службы капитана морского порта.

К кандидатам на должность губернатора, депутата законодательного (представительного) органа региона вводится требование о постоянном проживании в России.