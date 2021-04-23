Сенаторы одобрили запрет иностранного гражданства для дипломатов и главы ЦБ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о запрете иметь иностранное гражданство или вид на жительство для для государственных и муниципальных служащих, дипломатов, военных и руководства Банка России.

Законопроект в парламент внес президент во исполнение утвержденных изменений Конституции.

До его принятия иностранное гражданство или вид на жительство были запрещены для министров правительства, депутатов Госдумы, сенаторов, судей, прокуроров.

Новый закон внесет поправки в 25 федеральных законов. Запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом распространится на военную службу (в том числе в Вооруженных силах России, Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, военной прокуратуре и военном следствии, на государственную гражданскую службу (в том числе на дипломатов).

То же касается службы в органах государственной охраны, таможенных органах, Следственном комитете, в органах внутренних дел, в федеральной противопожарной службе, в уголовно-исполнительной системе, в органах принудительного исполнения, а также муниципальной службы.

Запрет распространяется на государственные должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты, должность председателя Центрального банка РФ, его заместителей, на высшего должностного лица (губернатора) субъекта РФ, а также на должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в иностранном государстве и постоянного представителя РФ при международной организации.

Не смогут иметь второе гражданство занимающие региональные и федеральные омбудсмены, в том числе отвечающие за защиту прав детей, бизнеса и потребителей финансовых услуг. То же коснется заместителей губернаторов, депутатов региональных заксобраний, членов избиркомов, мэров, глав местных администраций, муниципальных депутатов, аудиторов и руководителей контрольно-счетных органов регионов и муниципальных образований, а также членов ОНК.

Запрет коснется и должности капитана морского порта и должностей службы капитана морского порта.

Помимо этого, к кандидатам на должность губернатора, депутата законодательного (представительного) органа субъекта РФ, а также уполномоченных вносится требование о постоянном проживании в России.

Исключения

Гражданин России, имеющий иностранное гражданство, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, в исключительных случаях может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне. Это будет возможно в порядке, который определит президент.

Нормы закона также не распространяются на жителей Крыма и Севастополя, которые получили российское гражданство в 2014 году, но не смогли отказаться от гражданства Украины.

Трудовой кодекс

В одобренный сенаторами пакет вошли также поправки к Трудовому кодексу.

В соответствии с ними, лица, не имеющие российского гражданства, или российские граждане, имеющие иностранное гражданство либо вид на жительство за рубежом, не допускаются к замещению в госорганах или органах местного самоуправления должностей, не являющихся должностями государственной или муниципальной службы, но для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне.

Речь, прежде всего, идет об обеспечивающем персонале, например, переводчиках, программистах, бухгалтерах, инженерах, секретарях. Перечень таких должностей утвердит госорган или орган местного самоуправления.

Третье чтение в Госдуме законопроект прошел 20 апреля.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.