Принят закон о запрете на иностранное гражданство для госслужащих, военных и дипломатов

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Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, внесенный президентом во исполнение обновленных положений Конституции, о запретах на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что такие запреты в соответствии с Конституцией уже установлены для ряда должностей, в том числе для членов правительства, депутатов Госдумы, сенаторов, судей, прокуроров и других.

Изменения вносятся в 25 федеральных законов. Запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом распространяется на военную службу (в том числе в Вооруженных силах РФ, в войсках национальной гвардии, в спасательных воинских формированиях МЧС, Службе внешней разведки (СВР,) органах ФСБ, ФСО, органах военной прокуратуры, военных следственных органах и т.д.) - иностранное гражданство или вид на жительство допускается для военной службы по контракту на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин.

Кроме того, запрет коснется и государственной гражданской службы, в том числе дипломатической.

То же касается службы в органах государственной охраны, таможенных органах, Следственном комитете, в органах внутренних дел, в федеральной противопожарной службе, в уголовно-исполнительной системе, в органах принудительного исполнения, а также муниципальной службы.

Запрет распространяется на государственные должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты РФ, должность председателя Центрального банка РФ, его заместителей, на должность высшего должностного лица (губернатора) субъекта РФ, а также на должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в иностранном государстве и постоянного представителя РФ при международной организации.

Не смогут иметь второе гражданство занимающие должности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, уполномоченного при президенте по правам ребенка и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей и уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг.

Иные государственные должности субъектов РФ и муниципальные должности, в том числе заместители губернаторов, депутаты региональных законодательных (представительных) органов государственной власти, председатели и члены избирательных комиссий; главы муниципальных образований, главы местных администраций; муниципальные депутаты, должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований подпадает под действие закона.

Также и члены региональных общественных наблюдательных комиссий за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания не смогут иметь второе гражданство.

Запрет коснется и должности капитана морского порта и должностей службы капитана морского порта.

Помимо этого, к кандидатам на должность губернатора, депутата законодательного (представительного) органа субъекта РФ, а также уполномоченных вносится требование о постоянном проживании в РФ.

Исключения

Вместе с тем гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, в исключительных случаях может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне. Это будет возможно в порядке, определенном президентом.

Законопроектом также предусматривается, что эти нормы не относятся к жителям Республики Крым и города Севастополя, которые были признаны российскими гражданами в результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, и подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить. Такие лица признаются гражданами России без иностранного гражданства и могут претендовать на замещение должностей государственной или муниципальной службы.

Трудовой кодекс

Госдума также приняла в третьем чтении закон с поправками в Трудовой кодекс.

Он предусматривает, что лица, не имеющие гражданства РФ, или российские граждане, имеющие иностранное гражданство либо вид на жительство за рубежом, не допускаются к замещению в госорганах или органах местного самоуправления должностей, не являющихся должностями государственной или муниципальной службы, но для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне.

Речь, прежде всего, идет об обеспечивающем персонале, например, переводчиках, программистах, бухгалтерах, инженерах, секретарях, пояснил Крашенинников.

Конкретный перечень должностей таких работников утверждается государственным органом или органом местного самоуправления.

Изменения, предусмотренные законами, предлагается вводить с 1 июля 2021 года.