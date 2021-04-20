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Власти Петербурга не получали уведомлений об акциях 21 апреля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга не получал обращений о проведении 21 апреля акций на Дворцовой площади.

"В комитет уведомления (о публичных мероприятиях на Дворцовой площади в среду - ИФ) не поступали", - сказали "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе ведомства.

Ранее оппозиция объявила о намерении провести 21 апреля акцию в поддержу оппозиционера Алексея Навального с требованием допустить к нему личного врача. Акции запланированы в большинстве городов России, в том числе на Дворцовой площади и на Манежной площади в Москве. Столичные власти не согласовали мероприятие.

В Петербурге с начала пандемии действует запрет на проведение публичных мероприятий.

В МВД РФ ранее пообещали не допустить деструктивных проявлений и призвали граждан не участвовать в несогласованных акциях 21 апреля.

Петербург Дворцовая площадь Алексей Навальный

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