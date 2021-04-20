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Власти Москвы не согласовали акцию 21 апреля на Манежной площади

Власти Москвы не согласовали акцию 21 апреля на Манежной площади
Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что акция, запланированная в Москве в среду на Манежной площади, не была согласована.

Как заявили во вторник в департаменте, поступило обращение о проведении 21 апреля митинга с 19:00 до 21:00 на Манежной площади с количеством участников до 100 тыс. человек.

Уведомление было подано в правительство Москвы с нарушениями требований федерального законодательства, сказали в ведомстве. Кроме того, граждане, заявленные в уведомлении как организатор мероприятия и лицо, уполномоченное им организовывать и проводить публичную акцию, в настоящее время находятся за рубежом, добавили в департаменте.

Там подчеркнули, что не могут согласовать данное публичное мероприятие. В департаменте также напомнили, что в Москве из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности, в рамках которого по-прежнему запрещены массовые публичные мероприятия.

В ведомстве также предупредили, что если попытка провести несогласованную акцию будет все-таки предпринята, то ее организаторы и иные участники могут быть привлечены к ответственности за это.

Ранее оппозиция объявила о намерении провести 21 апреля акцию поддержу оппозиционера Алексея Навального с требованием допустить к нему личного врача. Акции запланированы в большинстве городов России, в том числе и на Манежной площади в Москве.

В МВД РФ, а также в столичном главке ведомства пообещали не допустить деструктивных проявлений и призвали граждан не участвовать в таких акциях.

Кроме того, в Генпрокуратуре РФ заявили, что призывы в интернете к массовым беспорядкам и участие в несогласованных акциях будут квалифицированы по статье 212 УК РФ.

Москва

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