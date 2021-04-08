Глава СПЧ предложил ввести QR-коды для журналистов на несогласованных акциях

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался против составления "реестра правильных журналистов", который помог бы избежать их задержания при освещении каких-либо публичных акций, и предложил подумать о системе подтверждающих QR-кодов.

"Составлять реестр "правильных журналистов" - наверное, это будет перебор. Здесь надо, чтобы обид не было, надо очень аккуратно", - сказал Фадеев, отвечая на соответствующий вопрос в рамках "Прямой линии" в мультимедийном парке "Россия - моя история" в Екатеринбурге в четверг.

При этом он предложил подумать о системе QR-кодов для подтверждения профессиональной принадлежности журналиста, который освещает какую-то "несогласованную акцию".

"Может быть, ему надо зарегистрироваться. Если будет аккредитация, если будут QR-коды, если человек, журналист пришел на это мероприятие и если ему вдруг выкрутили руки ОМОН или Росгвардия, а он показывает QR-код, а тот телефоном или чем-то считывает код и в течение десяти секунд видит, что это аккредитованный настоящий журналист, и отпускают его. Наверное, это будет полезно", - сказал глава СПЧ.

Кроме того он выразил мнение, что со временем начнут работать и специальные жилеты для прессы, которые предписаны Роскомнадзором.

"Будет работать, сразу - нет. Такие случаи (задержания журналистов - ИФ), эксцессы будут, но мы должны быть упрямы в этой части. Если журналисты будут соблюдать установленные правила, то мы довольно быстро добьемся того, что их перестанут задерживать. Я вас уверяю, потому что там тоже нормальные люди с той стороны. Мы этого добьемся, тем более, что у нас есть поручение президента", - пояснил Фадеев.