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Оснащать корабли гиперзвуковыми "Цирконами" начнут после решения Минобороны

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Новые российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" начнут устанавливать на российские корабли после соответствующего решения военных, сообщил в интервью "Интерфаксу" в пятницу глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

"Решение по оснащению наших кораблей тем или иным типом ракет в любом случае остается за министерством обороны. Когда такое решение будет, мы его выполним", - сказал он о ракетах "Циркон".

24 августа Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Военное ведомство сообщало об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", в частности, в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов. В декабре 2019 года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ морской ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Северный флот сообщал, что корабли проекта 22350 станут первыми штатными носителями этого оружия.

ОСК Алексей Рахманов Циркон

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