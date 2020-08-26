Число разыскиваемых детей в России снизилось до 972

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сейчас в России, по данным МВД, в розыске находятся 972 ребенка, в 2019 году число пропавших было на 67,5% меньше, чем в 2018, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Она сказала это на онлайн-конференции в честь 10-летия поискового отряда "Лиза Алерт".

Кузнецова отметила положительную динамику в розыске и возвращении пропавших детей домой. Законодатели, по ее словам, также принимают меры по облегчению поиска, но нужно, чтобы "они работали и были ориентированы прежде всего на практику".

Раньше омбудсмен предлагала дать следователям право сразу определять геолокацию пропавшего человека, не производя дополнительных процессуальных действий, но это предложение было отклонено. Она считает, что можно продолжить усилия в этом направлении. Она добавила, что настаивает, чтобы в розыске детей использовались все возможные информационные технологии, а не только "обмен документами".

Председатель "Лизы Алерт" Григорий Сергеев в свою очередь сообщил, что для поиска людей отряд максимально внедряет новые технологии, это позволяет упрощать поисковые мероприятия и находить тех, кого бы раньше не обнаружили.

"Десять лет назад я бы ничего не понял из фразы: "Человек обнаружен нейросетью". Мне бы показалось, что мы обсуждаем какое-то фантастическое кино. Вчера при помощи беспилотника и работы нейросети мы обнаружили человека, которого пешком, ногами искали бы очень долго", - рассказал он.

По словам Сергеева, проблема локации пропавшего по телефону до сих пор остается "больным вопросом". Чтобы спасти человека с мобильным телефоном, вместо определения геолокации устройства, приходится опрашивать человека по телефону и пытаться таким способом определить его местонахождение.