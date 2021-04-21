Бывший первый замглавы Минфина Нестеренко станет зампредом банка "Открытие"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Бывший первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко перешла на работу в банк "ФК Открытие", где в ранге зампреда правления будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, курировать вопросы корпоративного управления, методологии и актуализации нормативной базы, управления численностью персонала и ФОТ, а также юридическое сопровождение.

Нестеренко закончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности "экономист" и Финансовую академию при правительстве РФ. Значительную часть профессиональной деятельности посвятила финансовой сфере. С 1994 по 1998 годы была депутатом Госдумы, входила в комитет нижней палаты по бюджету, налогам, банкам и финансам.

В январе 1998 года стала замминистра финансов РФ - начальником Главного управления федерального казначейства (Минфин в то время возглавлял нынешний глава "Открытия" Михаил Задорнов). С 2005 по 2007 год была руководителем Федерального казначейства, с 2007 по 2012 год - замминистра финансов, с 2012 года - первым замминистра финансов РФ. За время ее работы в Минфине и казначействе сменилось четыре министра финансов. Дольше всего работала с Алексеем Кудриным и Антоном Силуановым.

В Минфине РФ в последние месяцы проходила оптимизация кадров, в частности, сокращалось количество заместителей министра. Поправками в постановление "О вопросах Министерства финансов" от 28 декабря 2020 года их число было сокращено с 12 до 10, а количество первых замов с 2 до 1.

В апреле 2021 года Нестеренко перешла в банк "Открытие" на должность советника аппарата руководства.

Банк "Открытие" с 2017 года принадлежит Центральному банку. В июле 2019 года регулятор объявил о завершении санации банка, в планах ЦБ - продать часть акций "Открытия" весной 2022 года. Банк России рассматривает различные варианты продажи, включая частные и публичные размещения.