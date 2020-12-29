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Число заместителей министра финансов РФ сократится при оптимизации

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Оптимизация системы госуправления затронет и Минфин РФ - планируется сокращение количества заместителей министра, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"Не хочу забегать вперед, но мы как ведомство внутри правительства, во-первых, сократили на 5% свой аппарат. По количеству департаментов проходим, сокращения количества департаментов не будет. Но количество замов сократится", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о возможных последствиях оптимизации системы госуправления для Минфина.

Сейчас у министра 12 заместителей, из них два первых - Татьяна Нестеренко и Леонид Горнин, а также Алексей Моисеев, Владимир Колычев, Алексей Лавров, Алексей Сазанов, Антон Дроздов, Михаил Котюков, Андрей Круглов, Тимур Максимов, Павел Кадочников, Ирина Окладникова. При этом половина текущих заместителей была назначена в 2020 году (Дроздов, Кадочников, Котюков, Максимов, Окладникова и Сазанов).

В феврале текущего года правительство разрешило министру финансов увеличить количество заместителей с 11 до 12, число департаментов - с 26 до 28.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об административной реформе на совещании с вице-премьерами 16 ноября. Он отметил, что "откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления". Мишустин предложил начать оптимизацию системы управления с 1 января и провести за три месяца.

Позже вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что в результате будет сокращено почти 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов и более 33,5 тысячи в территориальных отделах. Будет сокращено более 40 структурных подразделений, более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств.

Глава аппарата правительства заверил, что ценные кадры будет сохранены, а оптимизация не отразится на их зарплатах. "В действующем законодательстве достаточно механизмов, позволяющих обеспечивать оценку профессионального уровня сотрудников и принимать взвешенные решения для сохранения в системе госуправления компетентных кадров. Даже в случае перехода сотрудников на нижестоящие должности есть возможность сохранять имеющийся у них уровень зарплаты. Так что рисков потери действительно ценных и компетентных кадров нет", - отметил он.

Минфин РФ Антон Силуанов

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