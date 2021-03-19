Бессменный куратор бюджета в Минфине Нестеренко покинула министерство

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Татьяна Нестеренко, которая больше 20 лет отвечала в российском Минфине за формирование бюджета, курировала и несколько лет возглавляла Федеральное казначейство, освобождена от должности первого заместителя министра финансов в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Нестеренко перейдет на должность заместителя президента - председателя правления банка "Открытие". Однако пока в банке эту информацию не подтверждают. В Минфине также не комментируют возможное новое место работы Нестеренко

Премьер-министр Михаил Мишустин через пресс-службу назвал Нестеренко "профессионалом высочайшего класса".

"Она внесла значимый вклад в укрепление финансовой системы страны, создание основ для успешного выполнения стоящих перед правительством стратегических задач", - отметил он.

Министр финансов Антон Силуанов также через пресс-службу заверил, что "задел, который создала Татьяна Геннадьевна за время своей работы в министерстве финансов, будет в полной мере использоваться и в дальнейшем, в том числе для выстраивания эффективной бюджетной системы, отвечающей новым вызовам и требованиям".

Он добавил, что после ухода из Минфина Нестеренко продолжит заниматься проектами в финансовой сфере.

Татьяне Нестеренко объявлена благодарность президента. Также она награждена медалью Столыпина. Эта награда учреждена правительством, она вручается в качестве поощрения за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.

Нестеренко родилась в августе 1959 года во Владивостоке, окончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности "финансы и кредит", защитила степень кандидата экономических наук.

Первые десять лет после окончания института работала на севере страны - экономистом в Анадырском райисполкоме, завфинотделом Чукотского окрисполкома, начальником финуправления администрации Чукотского АО. В 1994 году она была избрана депутатом Госдумы и вошла в комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам.

В январе 1998 года она стала замминистра финансов - начальником Главного управления федерального казначейства (Минфин в то время возглавлял Михаил Задорнов). С 2005 по 2007 год была руководителем Федерального казначейства, с 2007 по 2012 год - замминистра финансов, с 2012 года - первым замминистра финансов. За время ее работы в Минфине и казначействе сменилось четыре министра финансов. Дольше всего она работала с Алексеем Кудриным и Антоном Силуановым.

В Минфине в последние месяцы проходила оптимизация кадров, в частности, сокращалось количество заместителей министра. Поправками в постановление "О вопросах Министерства финансов" от 28 декабря 2020 года их число было сокращено с 12 до 10, а количество первых замов с двух до одного.

Ранее от должности замминистра финансов были освобождены Антон Дроздов и Андрей Круглов. Таким образом, общее количество заместителей стало соответствовать новым нормам, однако у министра все еще оставалось два первых заместителя - Татьяна Нестеренко и Леонид Горнин.

Теперь с учетом ухода Нестеренко количество первых заместителей соответствует новым нормам, а число заместителей сократилось до девяти (Алексей Моисеев, Владимир Колычев, Алексей Лавров, Алексей Сазанов, Михаил Котюков, Тимур Максимов, Павел Кадочников, Ирина Окладникова, Леонид Горнин). Пока Минфин не сообщал, кто может занять освободившуюся позицию.