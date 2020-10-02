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Мать отсудила у больницы 1 млн рублей за гибель ребенка от перелома руки

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Пензе Ленинский суд присудил женщине 1,2 млн рублей компенсации от детской областной больницы им. Филатова. Ее шестилетний сын погиб из-за неправильно наложенного гипса. О решении сообщила пресс-служба суда.

Заявительница 6 октября 2019 года привела сына в травмпункт этой больницы. У него диагностировали перелом, наложили гипсовую лонгету и отпустили домой. Дома он стал жаловаться на боль в руке, и у него поднялась температура.

На следующий день его снова привезли в травмпункт, где другой медик сменил лонгету, но решил не госпитализировать ребенка.

В ту же ночь мальчику пришлось вызывать скорую помощь, его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.

"Судом установлено, что при оказании медицинской помощи врач недооценил степень тяжести состояния ребенка, не госпитализировал его в стационар, в результате чего на следующий день наступила смерть пациента от синдрома длительного сдавливания мягких тканей правой верхней конечности тяжелой степени, осложнившегося тяжелой интоксикацией", - сообщил суд.

27 февраля врач-травматолог-ортопед был признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК). Он был приговорен к полутора годам ограничения свободы. Суд запретил ему два года заниматься медицинской врачебной деятельностью.

Суд пришел к выводу, что обязанность по возмещению морального вреда должна быть возложена на больницу. Мать потребовала 5 млн рублей компенсации. Суд удовлетворил ее иск частично, поскольку ребенок в силу возраста не мог сформулировать причину своей боли.

Пенза Ленинский суд

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