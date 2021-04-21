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Защита сообщила о задержании пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, сообщила "Интерфаксу" в среду ее адвокат Вероника Полякова.

"Киру задержали, куда везут - пока неизвестно", - сказала она.

Ранее адвокат Владимир Воронин сообщил о задержании в Москве юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ иностранным агентом) Любови Соболь.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Кира Ярмыш Алексей Навальный

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