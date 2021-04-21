Адвокат Любови Соболь сообщил, что она задержана

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Москве полицейские задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) Любовь Соболь, написал в твиттере ее адвокат Владимир Воронин.

По его сведениям, ее вывели из такси у станции метро "Автозаводская". Она не знает, куда ее везут.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Сторонники Алексея Навального призывали вечером в среду выходить на акции в его поддержку, в МВД и Генпрокуратура предостерегли о незаконности участия в таких мероприятиях. Мэрия Москвы такую акцию не согласовала, сославшись на остающийся в силе запрет массовых мероприятий в условиях пандемии. В Смольном заявили, что не получали уведомление о подобной акции, хотя источник "Интерфакса" говорил, что такое заявление было, но его составили с нарушениями.