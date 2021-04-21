Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:21Заразились
на 20.04В России 4 718 854+8 164В мире 142 650 677+552 257

Адвокат Любови Соболь сообщил, что она задержана

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Москве полицейские задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) Любовь Соболь, написал в твиттере ее адвокат Владимир Воронин.

По его сведениям, ее вывели из такси у станции метро "Автозаводская". Она не знает, куда ее везут.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Сторонники Алексея Навального призывали вечером в среду выходить на акции в его поддержку, в МВД и Генпрокуратура предостерегли о незаконности участия в таких мероприятиях. Мэрия Москвы такую акцию не согласовала, сославшись на остающийся в силе запрет массовых мероприятий в условиях пандемии. В Смольном заявили, что не получали уведомление о подобной акции, хотя источник "Интерфакса" говорил, что такое заявление было, но его составили с нарушениями.

ФБК Москва МВД Любовь Соболь

Новости по теме

Новости

Защита сообщила о задержании пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш

Суд отменил приостановку строительства второй очереди "Восточного"

Суд отменил приостановку строительства второй очереди "Восточного"

"Роскосмос" готов начать создание новой орбитальной станции

"Роскосмос" готов начать создание новой орбитальной станции

За российский сегмент МКС после 2025 года будут отвечать партнеры

Рогозин заявил, что 80% приборов российского сегмента МКС выработали ресурс

Чиновники опеки попали под следствие после гибели двух малышей в Якутии

Мэрия Хабаровска не согласовала митинг на центральной площади города

Союз потребителей РФ предложил ввести лимит на электричество

Экс-полицейского признали виновным в убийстве Флойда

Экс-полицейского признали виновным в убийстве Флойда
Экономический кризис

ВВП России в марте вырос на 0,5% впервые с начала кризиса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');