К координатору штаба Навального в Екатеринбурге пришли с обысками

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге начались обыски у координатора регионального штаба Навального Алексея Гресько, сообщил в фейсбуке адвокат Алексей Бушмаков. По его сведениям, домой к Гресько пришли пять силовиков и двое понятых.

"С Алексеем все в порядке. Он не был дома в момент начала обыска", - говорится в сообщении екатеринбургского штаба Навального.

В пресс-службе регионального ГУ МВД воздержались от комментариев.

Накануне штаб оппозиционера в Кургане сообщил, что сотрудники полиции задержали его координатора Алексея Шварца. По их данным, на него составляли протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга).

Сторонники Алексея Навального призывают выйти 21 апреля вечером на акции в его поддержку. МВД уже предупредило о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях. Утром 21 апреля в Москве были задержаны пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его соратница Любовь Соболь.

Прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд признать "Штабы Навального", а также созданный политиком "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в России иностранным агентом) экстремистскими организациями и ликвидировать.