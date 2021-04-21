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Путин призвал добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет

Путин призвал добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию призвал добиться того, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране достигла 78 лет.

"Мы столкнулись с эпидемией в то время, кода совпали и наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века. Мы понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная", - сказал Путинв среду.

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По его словам, "к сожалению, это так, нужно констатировать и действовать, исходя из этой ситуации".

"Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет", - добавил он.

По его словам, "сбережение народа - наш высший национальный приоритет". "Этим приоритетом определяются все положения обновлённой Конституции: о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитание детей, об укреплении социальных гарантий, о развитии экономики, образования культуры", - отметил президент.

Касаясь темы продолжительности жизни, глава государства сказал, что сегодняшняя статистика "дает нам неутешительные, нерадостные цифры, мы видим даже определенное снижение, понятно, с этой пандемией, что происходит". "Но стратегических целей на этом важнейшем направлении отменять не будем", - подчеркнул президент.

По данным Росстата, сейчас средняя продолжительность жизни в Центральном федеральном округе составляет 72 года, в Дальневосточном федеральном округе - 67 лет.

Хроника 05 – 21 апреля 2021 годаПослание президента
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