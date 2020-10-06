Путин заявил о росте продолжительности жизни в РФ за последние 10 лет

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Уровень средней продолжительности жизни в России за последние 10 лет увеличился на 4,5 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год - более 4,5 лет. Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику", - сказал Путин во вторник в ходе заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Он заметил, что между увеличением числа людей, занимающихся спортом, и повышением продолжительности и качества жизни есть прямая связь.

Президент заявил, что необходимо сделать так, чтобы к 2024 году количество людей с активным образом жизни достигло 55%, а к 2030 году - 70%.

Путин подчеркнул, что за данными цифрами должно стоять качество. По словам президента, регулярное занятие спортом должно быть не модой, а устойчивой привычкой и образом жизни большинства людей.