Президент РФ попросил держать под контролем все рубежи из-за угрозы COVID

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Угроза коронавируса COVID-19 остается, необходимо держать под контролем все рубежи, призванные остановить его распространение, как внешние, так и внутренние, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Коронавирус пока не побежден окончательно, остается прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса, и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны", - сказал президент в ходе Послания Федеральному Собранию в среду.

"Еще раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои, нельзя терять бдительность, прошу вас беречь себя и своих близких, максимально соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб", - сказал он.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 271 случай, умерли за сутки 399 человек. Это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. С начала распространения коронавируса в России, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 727 тыс. 125 случаев коронавирусной инфекции, 106 706 умерших и 4 млн 352 тыс. 873 выписанных.

В Роспотребнадзоре на днях сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране, в то же время мэр Москвы Сергей Собянин 20 апреля заявил об ухудшении ситуации в столице в последние две-три недели и объявил о запуске кампании по стимулированию вакцинации среди пожилых горожан.