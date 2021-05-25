Роснедра продлили компании Свиблова лицензию на 20 лет

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по недропользованию - Роснедра продлило ООО "Озерное" (подконтрольно совладельцу Highland Gold Владиславу Свиблову) лицензию на Озерное месторождение полиметаллов в Бурятии, говорится во вторник в сообщении компании.

Документ дает право на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего производства, и связанных с ним перерабатывающих производств на месторождении.

Срок действия лицензии теперь рассчитан на период до 2041 года. Ранее она действовала до середины 2024 года.

Как сообщалось, в 2019 году проект освоения Озерного месторождения сменил владельца. Основным инвестором стал Свиблов. До этого лицензия на месторождение принадлежала структурам ИФК "Метрополь" Михаила Слипенчука.

Проект Озерного ГОКа оценивается в 96,4 млрд рублей. Компания планирует приступить к промышленной эксплуатации строящегося карьера для будущего ГОКа в начале 2023 года. Запасы Озерного месторождения составляют 157 млн тонн полиметаллических руд.