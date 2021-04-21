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Общее собрание РАН вступилось за задержанного академика Хазанова

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российская академия наук готова обратиться в высокие инстанции в связи с задержанием в Нижнем Новгороде замдиректора Института прикладной физики РАН, академика РАН Ефима Хазанова, сообщил президент РАН Александр Сергеев.

"Если потребуется обращение в высокие инстанции, правоохранительные и так далее, это обязательно будет сделано. Мы это оформим либо моим письмом, либо решением президиума РАН, когда ситуация прояснится", - сказал Сергеев в среду на заседании Общего собрания РАН. Он пообещал взять вопрос с задержанием Хазанова под свой контроль.

Вопрос о задержании Хазанова поднял на Общем собрании РАН академик, доктор физико-математических наук Валерий Рубаков. Он призвал Общее собрание РАН "высказать серьезную озабоченность этим фактом".

"Считаю также, что президиуму РАН необходимо наладить взаимодействие с правоохранительными органами во избежание необоснованного преследования ученых. Все мы согласны с тем, что российские ученые, члены академии - это настоящие патриоты своей страны, и сажать их в кутузку - это совершенно недопустимо", - считает Рубаков.

Замдиректора Института прикладной физики РАН, академик РАН Хазанов в среду сообщил о своем задержании в Нижнем Новгороде. Как следует из информации в его фейсбуке, Хазанова задержали утром в его рабочем кабинете якобы за репосты в соцсети. По данным СМИ, репосты связаны с планируемой акцией протеста.

Позже ученый сообщил, что в отношении него составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Эта статья КоАП предусматривает наказание в виде штрафа от 20 до 30 тыс. рублей, либо обязательных работ до 50 часов, либо в виде административного ареста до 10 суток.

Позднее Хазанов сообщил, что его отпустили из отдела полиции под обязательство явиться в суд.

По данным академика, помимо него задержаны еще четыре человека, в том числе нижегородский правозащитник Станислав Дмитриевский.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями со стороны правоохранительных органов.

Ефим Хазанов - российский физик, специалист в области лазерной физики и нелинейной оптики, академик РАН. Он является заместителем директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН и лауреатом Государственной премии РФ.

РАН Ефим Хазанов

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