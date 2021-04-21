Задержанного в Нижнем Новгороде академика РАН отпустили из полиции

Ефима Хазанова обязали явиться в суд по административному делу

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Замдиректора Института прикладной физики РАН, академик Ефим Хазанов, задержанный в Нижнем Новгороде в среду, сообщил, что его отпустили из отдела полиции.

"Отпустили под обязательство явиться в суд. Спасибо адвокату Михаилу Липкину", - написал ученый на своей странице в фейсбуке.

Между тем, глава нижегородского регионального отделения партии "Яблоко" Олег Родин сообщил в соцсети, что в среду вместе с Хазановым были задержаны и доставлены в отдел полиции №2 управления МВД по Нижнему Новгороду председатель контрольно-ревизионной комиссии НРО "Яблока" Андрей Краев, правозащитник Станислав Дмитриевский и нижегородец Роман Тимченко.

Сотрудники полиции составили в отношении них протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

"Несмотря на это, в отношении них было принято решение об административном задержании. В соответствии с частью 1 статьи 27.3 КоАП РФ "Административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы физического лица, может быть применено в исключительных случаях...". Оснований для их задержания нет, составили протокол, значит надо отпускать, а не держать их до заседания суда в отделении полиции", - написал Родин.

Он добавил, что обратился в связи с этим в прокуратуру Нижегородской области.

Хазанов ранее в среду сообщил о своем задержании в Нижнем Новгороде. "Я в ОВД в Канавино (Канавинского района Нижнего Новгорода - ИФ). (...) Адвокат приехал", - написал ученый в фейсбуке.

Как следует из информации на его странице, Хазанова задержали 21 апреля утром в его рабочем кабинете якобы за репосты в соцсети. По данным СМИ, репосты связаны с планируемой акцией протеста.

Позже ученый сообщил, что в отношении него составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 20 до 30 тыс. рублей, либо обязательных работ до 50 часов, либо административного ареста до 10 суток.

По данным Хазанова, помимо него задержаны еще четыре человека, в том числе нижегородский правозащитник Станислав Дмитриевский.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями со стороны правоохранительных органов.

Ефим Хазанов - российский физик, специалист в области лазерной физики и нелинейной оптики, академик РАН. Заместитель директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН. Лауреат Государственной премии РФ.