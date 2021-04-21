Впервые в РФ за репосты в соцсети задержали академика РАН

Академик РАН Ефим Хазанов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудник Института прикладной физики РАН, академик РАН Ефим Хазанов сообщил о своем задержании в Нижнем Новгороде.

"Я в ОВД в Канавино (Канавинского района Нижнего Новгорода - ИФ). (...) Адвокат приехал", - написал ученый на своей странице в фейсбуке.

Как следует из информации на его странице, Хазанова задержали в среду утром в его рабочем кабинете якобы за репосты в соцсети.

По данным ряда СМИ, репосты связаны с планируемой акцией протеста.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями со стороны правоохранительных органов.

Ефим Хазанов – российский физик, специалист в области лазерной физики и нелинейной оптики. Член-корреспондент РАН, академик РАН. Заместитель директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН. Лауреат Государственной премии РФ.