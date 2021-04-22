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"Союз" со спутниками OneWeb отправлен на стартовый комплекс "Восточного"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - На космодроме "Восточный" в ночь на четверг началась транспортировка ракеты "Союз-2.1б" на стартовый комплекс, сообщил в своем телеграм-канале глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По данным "Роскосмоса", запуск новой партии из 36 космических аппаратов компании OneWeb запланирован на 26 апреля 2021 года.

25 марта партия из 36 спутников связи OneWeb успешно отделилась от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный". Прошедший запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 146 единиц.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также "Куру" во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году на космодроме "Восточный" также планируется провести три пуска по федеральной космической программе, в том числе пуск "Луны-25".

OneWeb Arianespace Восточный Роскосмос Дмитрий Рогозин

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