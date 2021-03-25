Британские спутники связи OneWeb выведены на орбиту

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Очередная партия из 36 спутников связи британской компании OneWeb успешно отделилась от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе".

"Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", - говорится в сообщении госкорпорации в твиттере.

Прошедший запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 146 единиц.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во Французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году на космодроме Восточный также планируется провести три пуска по федеральной космической программе, в том числе пуск "Луны-25".