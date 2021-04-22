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Министр обороны России прибыл в Крым, где проходят крупные учения

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Крым, где в четверг состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности.

По прибытии в Крым Шойгу на вертолете совершил облет районов дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям.

Министр также заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова о предстоящих действиях войск в ходе учений.

В практических действиях войск (сил) на полигоне "Опук" примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота (ЧФ), часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения Воздушно-десантных войск.

Полигон "Опук" расположен на удалении 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Его размеры: по фронту - 30 км, в глубину - 15 км. Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника", осуществлять высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Крым Минобороны РФ Сергей Шойгу

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