РФ привлекла к учениям в Крыму 10 тыс. военных и 40 боевых кораблей

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Более 10 тысяч российских военных задействованы в учениях в Крыму, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"В активной фазе межвидового учения в Крыму принимают участие более 10 тыс. военнослужащих, задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что в маневрах участвуют более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

В четверг в Крым на активную фазу учений прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

РФ ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря и закрыла с 24 апреля по 31 октября проход через свои территориальные воды для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

В МИД Украины выразили протест в связи с объявлением РФ о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива и потребовали отмены этого решения. Госдеп США назвал предстоящее закрытие РФ части Черного моря эскалацией. При этом МИД РФ призвал не рассматривать маневры российских Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, заверив, что они никому не угрожают.