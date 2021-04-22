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Омбудсмен заявила о соответствии условий у Навального в ИК международным стандартам

Омбудсмен заявила о соответствии условий у Навального в ИК международным стандартам
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Медицинское обеспечение и условия содержания оппозиционера Алексея Навального в колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание, соответствует международным стандартам, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Об это говорится в ответе Москальковой генсекретарю совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, опубликованном в четверг.

В нем также отмечается, что фактов, свидетельствующих о грубом или жестоком отношении с Навальным в колонии, не установлено.

Спать не мешают

Москалькова отмечает, что "ночью Навальному, как и другим осужденным, отводится 8 часов беспрерывного сна". При этом согласно законодательству сотрудники учреждения обязаны посещать помещение, где находятся осужденные, "в том числе ночью, но не вправе прерывать их сон". Омбудсмен подчеркнула, что принудительно сон Навального не прерывали.

Она также сообщила, что после объявления голодовки с 31 марта в колонии ИК-2 под Покровом Навальный находится под усиленным контролем врачей.

Алексей Навальный Татьяна Москалькова

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