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Навальный решил прекратить голодовку

Навальный решил прекратить голодовку
Политик Алексей Навальный
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Осужденный оппозиционер Алексей Навальный объявил о том, что прекращает голодовку.

"Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки", - говорится в инстаграме Навального.

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"По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи", - говорится в сообщении.

Навальный сообщил, что его уже дважды обследовал консилиум гражданских врачей. "Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения", - отметил оппозиционер.

Он напомнил, что его лечащие врачи накануне выпустили заявление с призывом снять голодовку. "Скажу откровенно - их слова... кажутся мне заслуживающими внимания", - добавил он.

Навальный объявил голодовку 31 марта, находясь в колонии во Владимирской области, куда его отправили отбывать наказание по решению суда. От требовал допустить к нему врача, объясняя это болью в спине и ноге, а также отсутствием медицинской помощи.

19 апреля стало известно, что оппозиционера перевели из ИК-2 в Покрове в стационар областной больницы для осужденных. В УФСИН отметили, что состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, его ежедневно осматривает терапевт, ему также назначена витаминная терапия.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по "делу Ив Роше" на 3,5 года в колонии общего режима.

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