Москалькова заявила, что Навальный совершил 14 нарушений в колонии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный 14 раз нарушил порядок содержания в колонии, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Навальный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания (отказ выполнять обязанности дежурного по отряду, отказ заправлять свою постель, нарушение распорядка дня, нарушение ношения формы одежды), за что к нему применялись меры взыскания в виде выговоров", - говорится в ответе Москальковой генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, опубликованном в четверг.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось. 19 апреля стало известно, что оппозиционера перевели из покровской ИК-2 в стационар областной больницы для осужденных.