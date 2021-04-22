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Первым фигурантом дела о блокировке улицы в Петербурге 23 января стал майнер

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В деле о блокировке дорог в Петербурге в день несогласованной акции 23 января появился первый подозреваемый - 22-летний петербуржец, у которого при обыске нашли подпольную майнинговую ферму. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

У оперативников есть основания проверить фигуранта на причастность к нападению на сотрудника правоохранительных органов во время протестной акции 31 января на Пионерской площади.

Обыск провели у него в комнате в коммунальной квартире на Среднеохтинском проспекте, комнату он снимал. В полиции отметили, что соседи подозреваемого удивлялись высоким счетам за электричество, но не догадывались, что рядом с ними живет майнер.

Дело о блокировании дорог было возбуждено после того, как участники акции 23 января вышли на проезжую часть на Малой Морской улице. Полиция считает, что своими действиями протестующие вынуждали водителей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов. О фигурантах дела ранее не сообщалось.

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