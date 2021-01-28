В Петербурге возбудили уголовное дело за попытку прорыва оцепления 23 января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Житель Петербурга задержан за применение насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга оппозиции 23 января. Об этом сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по городу.

По данным следствия, в минувшую субботу около 15 часов у дома на Невском проспекте неизвестные применили насилие к сотрудникам правоохранительных органов, находившимся при исполнении должностных обязанностей, пытаясь прорвать оцепление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношения представителя власти).

В региональном главке МВД "Интерфаксу" сообщили, что оперативникам центра "Э" удалось установить личность одного из предполагаемых нарушителей правопорядка. Им оказался 39-летний житель Петербурга. Мужчина задержан в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, уточнили в СК.

В настоящее время в рамках данного уголовного дела проводятся обыски. По одному из адресов обнаружено большое количество марихуаны, добавляют в СК. Устанавливаются соучастники задержанного.

25 января Октябрьский районный суд Петербурга на два месяца отправил в СИЗО IT-специалиста Николая Девятого за нападение на двоих сотрудников ДПС на Сенатской площади во время митинга 23 января. В отношении Девятого возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Кроме того, семь суток административного ареста получил активист Николай Сытай, который в ответ на требования росгвардейца прекратить нарушение общественного порядка, ударил его, хватал за форму, нецензурно выражался в его адрес, показал неприличный жест и отказался проследовать в служебный транспорт для составления протокола.

23 января в ряде городов страны, в том числе в Петербурге, прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Алексея Навального.