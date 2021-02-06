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В Петербурге начались обыски по делу о блокировке движения 23 января

В Петербурге начались обыски по делу о блокировке движения 23 января
На несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге 23 января
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Санкт-Петербурга в субботу проводит серию обысков в рамках расследования уголовного дела о препятствии движению транспорта, возбужденного после несанкционированной акции в центре города 23 января, сообщает ГУ МВД региона в субботу.

Как следует из сообщения, обыски проходят у подозреваемых к причастности к совершению преступления по статье 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

В полиции уточнили, что следственные действия проводятся по 30 адресам в Петербурге.

Как сообщается, полицейские проводят обыски "с целью поиска предметов и документов, имеющих доказательное значение для расследования". По данным МВД, на текущий момент "изъято большое количество портативной техники, агитационных материалов, в том числе направленных против высших органов госвласти".

В ведомстве отмечают, что у одного из обыскиваемых, 21-летнего гражданина обнаружена и изъята форма сотрудника полиции. В главке сообщили, что полицейские устанавливают происхождение предметов форменного обмундирования. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сколько подозреваемых в деле, полиция не уточняет. Вместе с тем, по данным правозащитников, в субботу обыски прошли у 13 человек.

Как сообщалось, 23 января во многих городах России, в том числе и в Петербурге, прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в страну оппозиционера Алексея Навального.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Петербург

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