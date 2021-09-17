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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Азиатско-Тихоокеанский банк купит инвестор из Казахстана

Это Pioneer Capital Invest, которому уже принадлежит российский "Квант Мобайл банк"

Азиатско-Тихоокеанский банк купит инвестор из Казахстана
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Новым собственником Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) станет инвестор из Казахстана - ТОО "Pioneer Capital Invest", сообщил Банк России, подводя итоги торгов по продаже 100% акций АТБ.

Торги проходили в форме закрытого аукциона. В них приняли участие трое из четверых приглашенных Банком России участников: кроме победителя, это были Промсвязьбанк и Совкомбанк. Четвертый приглашенный инвестор отказался от участия в торгах и не подавал заявки.

Победитель - Pioneer Capital Invest - предложил за АТБ максимальные 14 млрд рублей. По условиям договора купли-продажи акций эта компания до 30 ноября перечислит Банку России часть чистой прибыли АТБ за 9 месяцев 2021 года.

В соответствии с условиями торгов переход права собственности на акции АТБ к Pioneer Capital Invest ожидается до 1 ноября.

Pioneer Capital Invest уже присутствует на российском банковском рынке - ему принадлежит "Квант Мобайл банк" (ранее Плюс банк), занимающий 122-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100" за второй квартал. У АТБ в рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА" за тот же период 49-я позиция.

До конца апреля 2018 года главными бенефициарами АТБ являлись Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский (владели 59,17% через ООО "ППФИН Регион"), фонду East Capital принадлежало 17,91%, Международной финансовой корпорации (IFC) - 6,71%.

26 апреля 2018 года ЦБ ввел в АТБ временную администрацию в лице УК Фонда консолидации банковского сектора, но не вводил мораторий на выполнение требований кредиторов. В ходе проверки регулятор обнаружил в банке "финансовую пирамиду": АТБ продавал в своих помещениях векселя ООО "ФТК", не отражая эти операции в финансовой отчетности. Общий объем задолженности по векселям этой компании составил 4,3 млрд рублей.

Затем ЦБ сделал несколько попыток продать АТБ. В марте 2019 года аукцион признали несостоявшимся, поскольку допущенные к торгам Совкомбанк и Московский кредитный банк участия в них не приняли.

Весной 2020 года ЦБ снова выставил АТБ на продажу, получил четыре заявки от потенциальных покупателей, но затем торги были отложены из-за неуверенности в настроениях заинтересованных лиц в связи с пандемией.

30 апреля 2021 год регулятор снова объявил, что будет принимать заявки на покупку АТБ.

АТБ Банк России Совкомбанк Промсвязьбанк Казахстан Pioneer Capital Invest

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