Структура Мамута потребовала лишить банк "Траст" лицензии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Судебные тяжбы банка "Траста" и компаний Александра Мамута принимают новый оборот: подконтрольная бизнесмену сеть кинотеатров АО "Синема парк" подала в Арбитражный суд Москвы иск к Банку России и потребовала отозвать у "Траста" лицензию. ЦБ является одновременно акционером "Траста" и регулятором банковского рынка.

Иск был подан ранее на этой неделе, "Интерфакс" ознакомился с этим заявлением.

"Траст" выдал Мамуту кредит на покупку сети кинотеатров "Формула кино" в 2017 году. Сейчас общий долг компаний бизнесмена перед банком составляет порядка 23 млрд рублей, основная его часть приходится на кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО "Синема парк" оцениваются в 19 млрд рублей и не обслуживаются с начала локдауна - марта 2020 года.

Истец указывает, что банк "Траст" больше пяти лет не соблюдает обязательные нормативы, фактически не ведет активные банковские операции, а план участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка не предусматривает восстановление нормативов до регулятивного уровня. По мнению компании, фактически "Траст" незаконно занимается коллекторской и торговой деятельностью, используя в качестве "прикрытия" банковскую лицензию и режим санации.

По мнению АО "Синема парк", с учетом данных обстоятельств Банк России был обязан отозвать у "Траста" лицензию за допущенные нарушения, но не сделал это. В марте 2021 года компания направила соответствующее обращение в ЦБ, но получила отказ.

В пресс-службах ЦБ и "Траста" не комментируют иск "Синема парка".

Кредитная история

"Траст", которого ЦБ отправил на санацию в 2015 году, а впоследствии на его базе создал банк непрофильных активов, в январе 2021 года подал в Пресненский суд Москвы иск к Мамуту из-за невыплаты процентов по кредиту на сумму свыше 1 млрд рублей. Банк также списал со счетов "Синема парка" и дочернего общества ООО "РСМ" задолженность по просроченным процентам на 440 млн рублей.

В свою очередь "Синема парк" и A&NN Investments обратились в суд с требованием пересмотреть условия по кредиту, выданному "Трастом".

В марте 2021 года "Траст" в связи с нарушением компанией условий кредитного договора предъявил требование о досрочном погашении всех предоставленных кредитов и процентов по ним с учетом пеней за несвоевременную уплату на общую сумму 12 млрд рублей.

"На дату подписания настоящей отчетности общество не располагает средствами, необходимыми для погашения задолженности. Согласно условиям договора банк вправе обратить взыскание на объекты залога, в том числе движимое имущество и доли в дочерних компаниях", - указывала компания в отчетности по РСБУ за 2020 год.

Объединенная киносеть "Кино Окко", "Синема парк" и "Формула Кино" - крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 77 площадок в 30 городах.