Суд удовлетворил иск "Синема парка" к банку "Траст" об изменении условий кредитного договора

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО "Синема парк" к банку "Траст" об изменении условий кредитного договора, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Подробности этого дела пока не раскрыты.

"Траст" намерен обжаловать это решение суда, сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

Это один из четырех исков, поданных в Арбитражный суд Москвы в январе 2021 года к "Трасту" компаниями "Синема парк" и A&NN Investments Limited (подконтрольны бизнесмену Александру Мамуту). Банк тогда отмечал, что эти компании пытаются через суд навязать ему неприемлемые условия реструктуризации, ссылаясь на сложную ситуацию, в которой кинобизнес оказался из-за пандемии.

Общий долг компаний Мамута перед "Трастом" составляет порядка 23 млрд рублей, основная его часть приходится на кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО "Синема парк" составляют порядка 19 млрд рублей, они не обслуживаются с марта 2020 года, отмечал ранее банк.