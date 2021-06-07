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Суд удовлетворил иск "Синема парка" к банку "Траст" об изменении условий кредитного договора

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО "Синема парк" к банку "Траст" об изменении условий кредитного договора, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Подробности этого дела пока не раскрыты.

"Траст" намерен обжаловать это решение суда, сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

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Это один из четырех исков, поданных в Арбитражный суд Москвы в январе 2021 года к "Трасту" компаниями "Синема парк" и A&NN Investments Limited (подконтрольны бизнесмену Александру Мамуту). Банк тогда отмечал, что эти компании пытаются через суд навязать ему неприемлемые условия реструктуризации, ссылаясь на сложную ситуацию, в которой кинобизнес оказался из-за пандемии.

Общий долг компаний Мамута перед "Трастом" составляет порядка 23 млрд рублей, основная его часть приходится на кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО "Синема парк" составляют порядка 19 млрд рублей, они не обслуживаются с марта 2020 года, отмечал ранее банк.

Синема парк банк Траст

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