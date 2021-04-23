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Причиной крупных пожаров в поморских деревнях стало короткое замыкание

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Причиной крупных возгораний в заброшенных деревнях в Архангельской области, произошедших 21 апреля, стало короткое замыкание, вызванное обрывом проводов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба управления МЧС по региону.

Дознаватели и специалисты пожарной лаборатории установили, что в деревне Новая Няндомского района в результате сильного ветра, порывы которого достигали 18 м/с, упала опора ЛЭП и оборвала находящийся под напряжением провод. В деревне Цивозерский Погост Красноборского района произошла похожая ситуация: к пожару привело короткое замыкание от обрыва проводов, сообщают в МЧС.

Ранее предварительной причиной этих возгораний называли пал сухой травы.

21 апреля в заброшенной деревне Цивозерский Погост случился пожар, повредивший 11 домов (это большая часть подворий) и церковь Петра и Павла 1856 года постройки. В непосредственной близости от горящих построек находилась деревянная колокольня Церкви Флора и Лавра 1658 года постройки, являющаяся памятником культурного наследия федерального значения. Ее удалось спасти от огня.

Практически одновременно началось возгорание в деревне Новая, там сгорели семь домов.

Пострадавших в этих пожарах нет.

Архангельская область

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