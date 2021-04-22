Главу села в Башкирии отправили под домашний арест из-за нападения собак на ребенка

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Глава сельсовета в Учалинском районе Башкирии, обвиняемый по делу о гибели ребенка в результате нападения стаи бездомных собак, помещен под домашний арест, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского управления СКР.

17 апреля в селе Сафарово Учалинского района стая безнадзорных собак напала на четырехлетнего мальчика, который играл возле своего дома. От полученных ран ребенок погиб на месте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. "халатность" УК РФ. По обвинению в преступлении был задержан глава Сафаровского сельсовета Учалинского района.

По версии следствия, чиновник проигнорировал неоднократные жалобы жителей села и не обратился с заявлением на отлов бездомных собак ни в специализированную организацию, с которой у администрации Учалинского района заключен договор, ни в саму администрацию.