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В Башкирии на чиновников завели дело из-за нападения собак на ребенка

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак в Учалинском районе Башкирии, сообщила пресс-служба регионального управления СКР в субботу.

По ее данным, дело заведено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) "по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Учалинского района своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных".

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. На месте происшествия работают следователи-криминалисты. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя ведомства.

Ранее сообщалось, что 17 апреля в селе Сафарово Учалинского района бродячие собаки напали на четырехлетнего мальчика, игравшего возле своего дома. От полученных травм он скончался на месте.

Башкирия

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