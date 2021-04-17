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В Башкирии собаки загрызли ребенка

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Башкирии выясняет обстоятельства гибели ребенка в результате нападения бродячих собак, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

Как рассказали в пресс-службе, по предварительной информации, в субботу четырехлетний мальчик играл около своего дома, где на него напали несколько собак. От полученных повреждений он скончался на месте, заявили в прокуратуре.

Инцидент произошел в деревне Сафарово Учалинского района республики.

Прокуратура проверит исполнение муниципалитетом мер по обеспечению безопасности населения, в том числе по отлову бездомных животных.

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