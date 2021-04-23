Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:39Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 144 741 808+898 988

Заброшенная "царская" дорога в Приамурье станет туристическим маршрутом

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU -Экспедиционная разведка заброшенной "царской" дороги в дальневосточной тайге состоится в текущем году для прокладки нового туристического маршрута из Амурской области к селу Софийск в Хабаровском крае.

Минэкономразвития Амурской области сообщает, что старый Николаевский тракт, который в царские времена проходил через север Приамурья до Охотского моря, будет исследован осенью. "Царская дорога" или "колесуха", протяженностью около 2 тыс. километров, была одной из первых крупных колесных дорог Дальнего Востока. Ее строительство началось более 120 лет назад.

"Таежный путь прокладывали каторжане, а финансировали работы золотодобытчики и царская семья. "Колесуха" действовала с начала 1917 до 1950 года, затем была заброшена. В настоящее время ее фрагменты сохранились в Селемджинском районе Амурской области и в Хабаровском крае на территории Буреинского заповедника, а также вдоль поймы реки Керби в районе имени Полины Осипенко", - говорится в сообщении.

Первые попытки пройти по оставшимся островкам Николаевского тракта были предприняты в сентябре прошлого года. В текущем году часть экспедиционной команды поедет по маршруту на велосипедах, часть отправится в пеший поход. Группа стартует из Приамурья и доберется до села Софийск в Хабаровском крае

Ожидается, что первые туристические группы начнут формировать в 2022 году. К этому времени планируется восстановление моста на маршруте, строительство чума в селе Ивановское и установка зимовья на горе Брюс и хребте Эзоп.

Приамурье Охотское море

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница 23 апреля

ЦБ РФ отозвал лицензию у Профессионального инвестиционного банка

ГИБДД подготовила проект новых правил дорожного движения

В Москве вручили премию "Золотая Маска"

В Москве вручили премию "Золотая Маска"

Категории и число сотрудников посольств РФ и Чехии приводятся к паритету

Что произошло за день: четверг, 22 апреля

Слуцкий назвал провокацией высылку дипломатов из Словакии

МИД РФ потребовал сократить численность сотрудников посольства Чехии

Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве в любое время

Суды Петербурга арестовали 8 и оштрафовали 15 участников акции в среду

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');