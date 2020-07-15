В тульском музее оружия появился робот-экскурсовод Акинфий

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Экскурсии в Тульском государственном музее оружия стал проводить робот-гид, сообщила пресс-служба музея.

Робот по имени Акинфий умеет ориентироваться по экспозиции, рассказывать об экспонатах, общаться и отвечать на вопросы посетителей. Он также может дополнить информацию об экспонатах изображениями и видеороликами, которые транслируются на его экран.

"Робот в нашем музее появился ещё до пандемии, но примерить на себя роль экскурсовода из-за введенных ограничений не успел. За эти три месяца наш робот Акинфий научился всему, что нужно, чтобы вести экскурсии для посетителей на самом высоком уровне. Пройти экспозицию с роботом-гидом - это новый уникальный опыт для наших гостей", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности Игоря Пинка.

Promobot V.4 распознаёт лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствия, и не нуждается в контроле со стороны человека. Робот подключается к любой внешней системе: базе данных, системе безопасности, сайту и сервису, отметили в пресс-службе.

Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев, в экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока, начиная с XIV века. Музей возник при оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, его коллекция формировалась с 1724 года.

Музей оружия в Туле входит в сотню крупнейших музеев мира. Ежегодно его посещают более 500 тыс. человек.