Дом, где в ссылке жил Сталин, переместят за 350 км под Иркутск

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Экспозиция архитектурно-этнографического музея "Тальцы" под Иркутском пополнится домом, в котором жил Иосиф Сталин в ссылке в Прибайкалье, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дом расположен в деревне Новая Уда Усть-Удинского района. В 2021 году его планируют перевезти, отреставрировать и разместить под открытым небом в трактовой историко-культурной зоне музея.

Строению предстоит преодолеть маршрут в 350 км.

"Иркутская область долгое время была местом ссылки. Дом, где жил Иосиф Сталин, будет входить в экспозицию политической ссылки конца XIX - начала ХХ веков. Для отражения уголовной ссылки планируется воссоздать здание Кутуликской пересыльной тюрьмы", - приводятся в сообщении слова директора музея Владимира Тихонова.

В 2021 году в музее планируется создать переселенческую экспозиционную зону периода Столыпинской аграрной реформы. Специалисты начнут строить дома украинских, польских и татарских переселенцев, проведут капитальный ремонт экспозиционного объекта "Поварня" в усадьбе украинского переселенца (дом из деревни Батама Зиминского района).

В этом году в музее завершили строительство богадельни и почтовой станции. Созданы экспозиции: "Постоялый двор", "Купеческая усадьба с торговой лавкой", "Троицкая церковь", "Кабак", "Быт сельского сапожника кустаря", "Сельский милиционер 1920-х годов", "Фельдшерский пункт". Построены дом причта и дом голендра. Идет создание базарной площади.