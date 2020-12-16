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Дом, где в ссылке жил Сталин, переместят за 350 км под Иркутск

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Экспозиция архитектурно-этнографического музея "Тальцы" под Иркутском пополнится домом, в котором жил Иосиф Сталин в ссылке в Прибайкалье, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дом расположен в деревне Новая Уда Усть-Удинского района. В 2021 году его планируют перевезти, отреставрировать и разместить под открытым небом в трактовой историко-культурной зоне музея.

Строению предстоит преодолеть маршрут в 350 км.

"Иркутская область долгое время была местом ссылки. Дом, где жил Иосиф Сталин, будет входить в экспозицию политической ссылки конца XIX - начала ХХ веков. Для отражения уголовной ссылки планируется воссоздать здание Кутуликской пересыльной тюрьмы", - приводятся в сообщении слова директора музея Владимира Тихонова.

В 2021 году в музее планируется создать переселенческую экспозиционную зону периода Столыпинской аграрной реформы. Специалисты начнут строить дома украинских, польских и татарских переселенцев, проведут капитальный ремонт экспозиционного объекта "Поварня" в усадьбе украинского переселенца (дом из деревни Батама Зиминского района).

В этом году в музее завершили строительство богадельни и почтовой станции. Созданы экспозиции: "Постоялый двор", "Купеческая усадьба с торговой лавкой", "Троицкая церковь", "Кабак", "Быт сельского сапожника кустаря", "Сельский милиционер 1920-х годов", "Фельдшерский пункт". Построены дом причта и дом голендра. Идет создание базарной площади.

Архитектурно-этнографический музей "Тальцы" - один из самых популярных туристических объектов Иркутской области, расположен на Байкальском тракте в 50 км от Иркутска. В нем собраны памятники деревянного зодчества и архитектуры из малых городов и сел области, попавших в зону затопления при строительстве каскада ГЭС на реке Ангара. Численность туристов, посещающих музей, ежегодно растет - за 2019 год в нем побывали около 250 тыс. человек.

Иркутская область Иосиф Сталин

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