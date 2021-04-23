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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
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В России за сутки выявлено 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Еще 8840 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в РФ за сутки, сообщает оперштаб.

За этот период скончались 398 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 107 501.

Поправились и выписаны 4,37 млн пациентов, в том числе 9 407 за сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 84 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 2502. В Петербурге 694 новых случая, в Московской области - 609.

Наименьшие значения зафиксированы в Тыве - два, по одному - в Еврейской АО и Чукотском АО. Ни одного заболевшего за сутки в Ненецком АО.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4,74 млн случаев инфицирования. По этому показателю Россия находится на пятом месте в мире. Лидируют в антирейтинге США (31,92 млн), Индия (16,26 млн), Бразилия (14,16 млн) и Франция (5,46 млн). В Турции, которая занимает шестое место, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, 4,5 млн эпизодов. В Великобритании - 4,41 млн.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
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