Генпрокуратура констатировала раскрываемость только половины преступлений

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В России в 2020 году почти миллион, 963 тысячи преступлений остались нераскрытыми, уровень раскрываемости за прошедший год снизился до 52% с 54% в 2019 году, заявил в Совете Федерации генпрокурор России Игорь Краснов.

Он поставил перед прокурорами задачу "максимально использовать имеющиеся полномочия для улучшения состояния раскрываемости преступлений".

"В процессе изобличения преступников ключевое значение имеет своевременность и полнота первоначальных следственных действий. В этой связи приоритетом для прокуроров оставалось обеспечение законности при приеме и регистрации сообщений о преступлениях", - отметил Краснов.

По его словам, в результате вмешательства прокуроров возбуждено 165 тысяч уголовных дел о преступлениях, не получивших своевременного учёта. При этом "по прежнему актуальной остается проблема длительности расследования - удельный вес уголовных дел, оконченных следователями и дознавателями в срок свыше установленного законом вновь увеличился: в 2020 году - почти 36%".

Кроме того, в прошлом году прокуроры отменили около 23 тысяч постановлений о прекращении уголовного дела и каждое третье решение о приостановлении расследования (1,3 млн дел).

"А это более 400 тысяч дел, по которым не приняты все возможные меры для установления лиц, совершивших преступления и возмещения причиненного потерпевшим вреда", - заметил Краснов.

В целом же, по его словам, "в вопросах возмещения ущерба от преступлений наконец-то наметилась позитивная динамика - соответствующий показатель увеличился почти на треть (224 млрд рублей из 512 млрд руб., +29 %, удельный вес 43%)".