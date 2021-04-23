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Неподтвержденные доходы чиновников в РФ за год выросли втрое

Неподтвержденные доходы чиновников в РФ за год выросли втрое
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России выявила в прошлом году почти две тысячи чиновников, чьи расходы не соответствовали их доходам, при этом сумма неподтвержденных доходов госслужащих за год увеличилась в три раза.

"В сфере противодействия коррупции за год прокурорами вскрыто более 245 тысяч нарушений законодательства. Из них почти 2 тыс. установлено при проведении проверок соответствия расходов лиц, замещающих государственные и иные должности", - сказал глава надзорного ведомства Игорь Краснов, отчитываясь перед Советом Федерации в пятницу.

"В суды предъявлено 53 иска о взыскании с недобросовестных чиновников неподтвержденных доходов на сумму свыше 79 млрд рублей, а это в три раза больше, чем годом ранее (25 млрд)", - отметил он.

Суды уже удовлетворили большую часть требований прокуроров - 38 исков на сумму 74 млрд рулей, добавил Краснов.

Генпрокуратура РФ

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